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تأكيد حكم الإعدام على مدون موريتانى مع تحويل القضية الى المحكمة العليا

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تأكيد حكم الإعدام على مدون موريتانى مع تحويل القضية الى المحكمة العليا تأكيد حكم الإعدام على مدون موريتانى مع تحويل القضية الى المحكمة العليا

>تم تأكيد الحكم بالإعدام على مدون موريتانى بتهمة "الردة" أمس الخميس من محكمة الاستئناف بنواذيبو "شمال غرب" لكن أعيد توصيف الوقائع بإعتبارها "كفرا" ما يستدعى إحالة ملفه إلى المحكمة العليا للتحقق من توبته، بحسب مصدر قضائى.

واكدت محكمة الاستئناف حكم الاعدام بحق المدون الشاب الشيخ ولد امخيطير الصادر فى 24 ديسمبر 2014 لكن لإدانته بتهمة "الكفر" وليس "الردة" وذلك بسبب توبته، وستنظر المحكمة العليا فى صدق توبته وذلك قبل الإفراج المحتمل عنه، بحسب المصدر.

واوضح المصدر ذاته أن حكم الإعدام المقرر للإدانة بتهمة "الردة" غير قابل للطعن وفق المادة 306 من قانون الاجراءات الجنائية، لكن "فى حالة توبة المحكوم عليه قبل تنفيذ الحكم فان النيابة تحيل الامر الى المحكمة العليا للتأكد من التوبة".

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