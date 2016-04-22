271 سفينة تعبر قناة السويس بحمولات 14.8 مليون طن خلال 6 أيام

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحاتٍ صحفية إن 271 سفينة، عبرت قناة السويس خلال الستة أيام الماضية من الاتجاهين، بحمولات 14 مليون و800 ألف طن.

وأوضح مميش، فى تصريحاتٍ صحفية له، أن القناة شهدت من الشمال عبور 136 سفينة بحمولات 6 ملايين و700 ألف طن، ومن الجنوب 135 سفينة بحمولات 8 ملايين و100 ألف طن.

وكشفت تقارير ملاحية أن 48 سفينة، عبرت القناة السبت الماضى من الاتجاهين، بحمولة مليونى و600 ألف طن، وشهدت القناة من الشمال عبور 25 سفينة بحمولة مليون و200 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARIE MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا، وعبرت من الجنوب 23 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الإنجليزيةCMA CGM ALEXANDER VON HUMBOLDT بحمولة 179 ألف طن.

وأشارت التقارير إلى أن 57 سفينة عبرت القناة الأحد الماضى، بحمولة مليونى و900 ألف طن سُفُن حاويات وناقلات غاز طبيعى من الاتجاهين، وشهدت قافلة الشمال عبور 28 سفينة بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة الغاز الطبيعى التى ترفع علم جزر المارشال AL BAHIYA بحمولة 141 ألف طن قادمة من إنجلترا ومتجهة إلى السعودية، وعبرت 29 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و800 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية METTE MAERSK بحمولة 200 ألف طن.

وعبرت قناة السويس الاثنين الماضى 42 سفينة بحمولة مليونى و200 ألف طن سُفُن حاويات من الاتجاهين، منها 23 سفينة عَبْر قافلة الشمال بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات السنغافوريةMAERSK EUBANK بحمولة 146 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى كولومبيا، وعبرت 19 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و100 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنميةMSC CLORINDA بحمولة 158 ألف طن.

وأكدت التقارير الملاحية عبور 34 سفينة الثلاثاء الماضى، بحمولات مليون و600 ألف طن سُفُن حاويات من الاتجاهين، منها 17 سفينة عَبْر قافلة الشمال، بحمولة 800 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنميةMSC TERESA بحمولة 158 ألف طن قادمة من اليونان ومتجهة إلى المملكة العربية السعودية. وعبرت 17 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة 800 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنميةMSC NEW YORK بحمولة 182 ألف طن.

وعبرت 47 سفينة قناة السويس أمس الأول الأربعاء، بحمولات 3 ملايين طن سفن حاويات من الاتجاهين، منها 24 سفينة عَبْر قافلة الشمال بحمولات مليون و500 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركيةMARY MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورا. وعبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و500 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية ESTELLE MAERSK بحمولة 171 ألف طن.

وتابعت التقارير أن 43 سفينة عبرت قناة السويس أمس الخميس، بحمولات مليونى و500 ألف طن سُفُن حاويات وناقلات غاز طبيعى من الاتجاهين، منها 19 سفينة عَبْر قافلة الشمال بحمولات مليون طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب ناقلة الغاز RASHEDA التابعة لجزر المارشال بحمولة 166 ألف طن قادمة من أمريكا ومتجهة إلى الإمارات. وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولات مليون و500 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التابعة لهونج كونج CSCL ATLANTIC OCEAN بحمولة 193 ألف طن.

- عبور47 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون طن

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