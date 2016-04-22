مديرية إسكان البحر الأحمر: طرح 6628 وحدة تابعة للمشروع القومى للإسكان

أكد المهندس تامر سمير، مدير مديرية الإسكان بالبحر الاحمر، طرح 6628 وحدة سكنية على مرحلتين، ضمن المشروع القومى للإسكان بمدن المحافظة.

وأشار سمير، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن المرحلة الأولى بها 3900 وحدة سكنية جاهزة للتسليم، والثانية 2728 وحدة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال عام.

وأوضح أن مدينة الغردقة تمتلك 2640 وحدة فى المرحلة الأولى وتم الانتهاء منها تمامًا، و880 وحدة فى المرحلة الثانية والذى سوف يتم الانتهاء منها خلال عام. وتابع أن هناك 1496 وحدة مطروحة بمدينة رأس غارب، منها 556 كمرحلة أولى، و480 مرحلة ثانية، و560 بمدينة سفاجا منها 300 وحدة كمرحلة أولى و260 مرحلة ثانية، و800 وحدة بمدينة القصير، 304 منها مرحلى أولى و496 مرحلة ثانية، وبمدينة مرسى علم 252 وحدة.

المهندس عبد الجابر محمد، مدير عام المشروع القومى للإسكان بالبحر الأحمر، لفت إلى بيع كراسات الشروط للوحدات بالبحر الأحمر بعد فد الأحد، بجميع مكاتب البريد بالمحافظة مقابل 50 جنيهًا للواحدة.

وأضاف عبد الجابر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه بعد التأكد من توافر الشروط، فعلى المواطن المتقدم البدء فى تجهيز واستخراج الأوراق المطلوبة والمبينة فى كراسة الشروط، وسداد مبلغ 9125 جنيه بالحساب الذهبى للمشروع المدون بكراسة الشروط، مع العلم أنه فى حال عدم الحصول على وحدة، يمكن للمواطن استرداد المبلغ أو تركها فى الحساب للتخصيص له فى المرحلة الثانية.

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