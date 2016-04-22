أبو العلا ماضى يلقى اليوم كلمة بمؤتمر "الوسط" فى أول ظهور منذ إخلاء سبيله

يلقى أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، خطاب حول الرؤية السياسية للحزب فى إطار افتتاح المؤتمر العام للحزب الذى سينعقد اليوم الجمعة، لتُعَد المرة الأولى التى يتحدث فيها منذ إخلاء سبيله فى أغسطس العام الماضى، بعد أن قضى نحو عامين فى السجن على ذمة قضية أحداث بين السرايات.

أحمد ماهر، أمين شباب الحزب قال فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن جدول اعمال المؤتمر العام يتضمن كلمة افتتاحية من رئيس الحزب، يعرض خلالها التقرير السياسى ومواقف الحزب خلال الفترة الماضية.

وأشار ماهر، إلى أن المؤتمر العام للحزب، يُعَد المناسبة الأولى التى يتحدث فيها أبو العلا ماضى منذ خروجه من السجن، نتيجة انقطاعه تمامًا عن التواصل مع وسائل الإعلام.

ومن المقرر أن يصدّق حضور المؤتمر على انتخاب أبو العلا ماضى رئيسًا للحزب لفترة جديدة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات لأعضاء الهيئة العليا.

كان حزب الوسط، قد انسحب من التحالف الداعم لجماعة الاإوان فى أغسطس 2014.

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