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فصل الكهرباء عن منيا القمح بالشرقية بدءا من السابعة صباحا لمدة ساعتين

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فصل الكهرباء عن منيا القمح بالشرقية بدءا من السابعة صباحا لمدة ساعتين فصل الكهرباء عن منيا القمح بالشرقية بدءا من السابعة صباحا لمدة ساعتين
أعلنت محافظة الشرقية، فصل التيار الكهربائى كليًا عن محطة محولات بمدينة منيا القمح اليوم الجمعة ولمدة ساعتين، بدءًا من السابعة صباحًا وحتى التاسعة، لإجراء أعمال النظافة الشاملة بجميع مهمات المحطة، حسب برنامج الصيانة.

ونَبَّهَ بيان إعلامى للمحافظة على رئاسة مدينة منيا القمح، بضرورة اتخاذ اللازم وإخطار الأهالى بالميكروفونات، والمساجد، والمستشفيات العامة والخاصة، ومديريتى والصحة، واتخاذ الاحتياطات خلال ساعتى الانقطاع.


>- قطع التيار الكهربائى عن مركز منيا القمح بالكامل للصيانة يوم الجمعة
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مصر 365

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