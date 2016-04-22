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بريانكا تشوبرا من الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم

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الجمعة 22-04-2016 00:46

اختارت مجلة "تايم" الأمريكية نجمة بوليوود بريانكا تشوبرا Piryanka Chopra من بين أكثر 100 شخصية نفوذاً وتأثيراً في العالم.

قرار المجلة جاء بعد دخول تشوبرا عالم هوليوود ووصولها الى مراكز عالية خاصة بعد مشاركتها في تقديم حفل الاوسكار العام الماضي 2015.

بدورها صرّحت بريانكا في حوارها مع المجلة معلقّة على انضمامها الى القائمة بالقول: "لا أريد أن أدعى بالممثلة أو أن أدعى بالنجمة، لا أريد أن يتم تصنيفي، بل أريد أن يكون لدي إرث".

وأضافت: "كنت ضعيفة الثقة بنفسي في طفولتي، وكان يتم السخرية مني بسبب شكلي، وطريقة كلامي، والبلد الذي أتيت منه، والطريقة الوحيدة لتغيير ذلك بتحديد أهداف لنفسك وأن تقول: سأكون أفضل نسخة من نفسي".

وختمت بريانكا: "أريد تحطيم القوالب والأحكام المسبقة، وأريد أن أذهب لأماكن لم يذهب إليها أي رجل أو امرأة من قبل".

يذكر ان قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً ضمت مجموعة من مشاهير العالم أبرزهم: أديل Adele، وليوناردو دي كابريو Leonardo Dicaprio، وبريانكا شوبرا Piryanka Chopra، ونيكي ميناج Nicki Minaj، وتشارليز ثيرون Charlize Theron، ومارك رايلانس Mark Rylance، وجوليا لوي دريفوس Julia Louis-Dreyfus، وأوسكار إسحاق Oscar Isaac، وإدريس ألبا Idris Elba، وأريانا جراندي Ariana Grande، وكاتلين جينر Caitlyn Jenner، ودوين جونسون Dowen Johnson.

 

 

 

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