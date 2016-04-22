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نائب كفر صقر بالشرقية: تخصيص أرض لإنشاء 3 مدارس ومحطة رفع صرف صحى

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نائب كفر صقر بالشرقية: تخصيص أرض لإنشاء 3 مدارس ومحطة رفع صرف صحى نائب كفر صقر بالشرقية: تخصيص أرض لإنشاء 3 مدارس ومحطة رفع صرف صحى
أكد النائب محمد حلمى عضو البرلمان عن دائرة كفر وأولاد صقر بالشرقية، أنه حصل على موافقة وزير الزراعة على تخصيص قطعة أرض بقرية أبو هندى التابعة لقرية قراجة مركز كفر صقر، مساحة 12 قيراطا، لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى، كما حصل على موافقة وزير الزراعة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراطا لإنشاء مدرسة ثانوى عام بقرية بنى حسن مركز أولاد صقر، كما حصل أيضا على موافقة وزير الزراعة على تخصيص قطعة أرض زراعية بعزبة الروايسة التابعة لقرية بنى عبس مركز أولاد صقر لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، حصلت على موافقة وزير الزراعة على تخصيص أرض زراعية خارج الحيز العمرانى لإنشاء محطة رفع للصرف الصحى لقرية ابن العاص مركز كفر صقر.

وأوضح عضو البرلمان أن هذه المشروعات الخدمية ظلت متوقفة لزمن بعيد بعد إنشائها سيكون مردودها طيبا ومريحا للمواطن الذى عانى زمنا طويلا .

دائرة كفر صقر واولاد صقر، النائب محمد حلمى (1)

دائرة كفر صقر واولاد صقر، النائب محمد حلمى (2)

دائرة كفر صقر واولاد صقر، النائب محمد حلمى (3)

دائرة كفر صقر واولاد صقر، النائب محمد حلمى (4)


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