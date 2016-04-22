مقتل وإصابة 8 جنود بقوات الجيش الليبى جراء الاشتباكات ببنغازى

>لقى خمسة جنود بقوات الجيش الليبى مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون ،جراء الاشتباكات العنيفة، مع مايعرف بمجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة بمحور أم مبروكة ببنغازى .

وأكد المتحدث الرسمى للقوات الخاصة الليبية "الصاعقة"العقيد ميلود الزوى، فى تصريح الليلة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مقتل خمسة جنود من قوات الجيش وإصابة ثلاثة آخرين،جراء الاشتباكات العنيفة بمحور أم مبروكة ببنغازى مع مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة.

وأضاف الزوى أن جثامين القتلى نقلت إلى مستشفى المدينة لعرضها على الطب الشرعى ،لافتا أن الجرحى الثلاثة إصابتهم متوسطة قدمت لهم الإسعافات الاولية ومازالوا تحت الرعاية الطبية.

وأوضح الزوى أن الاشتباكات استخدم فيها كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، لافتا أنه تم السيطرة على محور أم مبروكة بالكامل وصولا إلى عيادة "الفعكات".

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