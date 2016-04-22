التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يطالب الحوثيين بتنفيذ القرار الأممى

>طالب التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ميليشيات الحوثيين والموالين لهم بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 وكافة القرارات ذات الصلة، والتوقف فورا عن الجرائم وأعمال القتل للأبرياء بحق أبناء الشعب اليمنى ومقدراته، والإفراج الفورى ودون قيد أو شرط عن كافة المعتقلين اليمنيين وكافة المدنيين والعسكريين والإعلاميين المحتجزين لديهم.

وشجب التحالف فى الحوار المفتوح الذى نظمه مساء أمس بالرياض وترأسه رئيس لجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية الدكتور هادى بن على اليامى.

حول انتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن خلال الفترة من 1 ديسمبر 2014 وحتى 31 ديسمبر2015 بقوة تدخلات إيران فى الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية من خلال دعم الجماعات والميليشيات المسلحة بالمال والسلاح والتدريب بهدف التآمر على أمن الجمهورية اليمنية الوطنى وتقويض الأمن والاستقرار، واعتبار ذلك عملا يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين.

>