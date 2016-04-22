أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يطالب الحوثيين بتنفيذ القرار الأممى

Google+ Print
التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يطالب الحوثيين بتنفيذ القرار الأممى التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان يطالب الحوثيين بتنفيذ القرار الأممى

>طالب التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ميليشيات الحوثيين والموالين لهم بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 وكافة القرارات ذات الصلة، والتوقف فورا عن الجرائم وأعمال القتل للأبرياء بحق أبناء الشعب اليمنى ومقدراته، والإفراج الفورى ودون قيد أو شرط عن كافة المعتقلين اليمنيين وكافة المدنيين والعسكريين والإعلاميين المحتجزين لديهم.

وشجب التحالف فى الحوار المفتوح الذى نظمه مساء أمس بالرياض وترأسه رئيس لجنة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية الدكتور هادى بن على اليامى.

حول انتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن خلال الفترة من 1 ديسمبر 2014 وحتى 31 ديسمبر2015 بقوة تدخلات إيران فى الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية من خلال دعم الجماعات والميليشيات المسلحة بالمال والسلاح والتدريب بهدف التآمر على أمن الجمهورية اليمنية الوطنى وتقويض الأمن والاستقرار، واعتبار ذلك عملا يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365