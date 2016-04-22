امهال المتنازعين فى جنوب السودان حتى السبت للتوصل إلى اتفاق

>حدد المجتمع الدولى السبت كآخر موعد لتوصل المعسكرين المتنازعين فى جنوب السودان لابرام اتفاق يتيح عودة قائد التمرد رياك مشار الى العاصمة جوبا لتولى مهامه كنائب رئيس.

وقال فيتيس موجاى رئيس لجنة مراقبة وتقييم اتفاق السلام الموقع فى 26 اغسطس 2015 بعد عامين من الحرب الاهلية "اذا لم يحصل اتفاق فى هذا اليوم السبت، فسيكون على إبلاغ قادة دول منظمة ايغاد ومجلس الامن الافريقى ومجلس الامن الدولي".

واضاف الرئيس البوتسوانى السابق ردا على اسئلة صحافيين حول ما سيقع فى حالة تجاوز المهلة دون حدوث اختراق "اذا لم نكن قادرين على التوصل الى اتفاق فهذا فشل تام".

وكان من المقرر ان يعود مشار المقيم حالياً فى إثيوبيا الاثنين إلى جوبا لكنه أجل ذلك مشيرا الى "مشاكل لوجستية وإدارية".

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