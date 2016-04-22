البيت الأبيض يعبر عن القلق من التحركات العسكرية الروسية فى سوريا

>قالت الولايات المتحدة أمس الخميس إنها قلقة من تقارير تفيد بقيام روسيا بنقل مزيد من العتاد العسكرى إلى سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد فى وقت تداعت فيه الهدنة وأصبحت محادثات السلام على شفا الإنهيار.

وقال أسعد الزعبى رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات إن كل أعضاء الهيئة سيغادرون محادثات السلام فى جنيف بحلول غد الجمعة مع احتمالات ضئيلة لاستئنافها إلا إذا تغير الوضع على الأرض جذريا.

ومن المقرر أن يقيم مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دى ميستورا اليوم الجمعة إمكانية استمرار محادثات جنيف دون الهيئة العليا للمفاوضات ومع تبادل الطرفين الاتهامات بشأن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذى أبرم فى فبراير.

وقال دبلوماسيان غربيان إن دى ميستورا فيما يبدو سيواصل المحادثات حتى الأربعاء القادم على اعتبار أن وفد الحكومة السورية وصل متأخرا.

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