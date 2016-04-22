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سقوط عاطل أثناء بيعه هواتف مسروقة فى الموسكى

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سقوط عاطل أثناء بيعه هواتف مسروقة فى الموسكى سقوط عاطل أثناء بيعه هواتف مسروقة فى الموسكى
تمكن رجال مباحث قسم الموسكى من القبض على عاطل أثناء قيامه ببيع 37 هاتف محمول مختلفة بثمن أقل من قيمتها الحقيقية، والذى اعترف بسرقتها من داخل محل هواتف فى القلوبية، وباستدعاء صاحب المحل تعرف على الهواتف، وتم إحالة المتهم للنيابة لتولى التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الموسكى، بلاغا من أحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة، مفاده قيام أحد الأشخاص بعرض هواتف محمولة وخطوط هواتف وكروت شحن مختلف الفئات بثمن بخس لا يتاسب وقيمتها الحقيقية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه "يحيى إ ع" 25 سنة، عاطل، ومقيم القليوبية، وبحوزته 37 هاتف محمول، و9 خطوط هواتف، و35 كارت شحن مختلف الفئات.

وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل محل البطل للهواتف المحمولة الكائن بالقليوبية ملك "مصطفى ج م " 28 سنة، بأسلوب نقب الحائط، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وقرر بقيامه بتحرير محضر بتاريخ 18 / الجارى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.


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