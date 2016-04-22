الأمن يكشف تفاصيل القبض على المتهمين باختطاف تلميذ مطاى بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية بالمنيا، عن تفاصيل القبض على المتهمين باختطاف تلميذ من إحدى قرى مركز مطاى ومطالبة أهله بدفع فديه مالية لاطلاق سراحه.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية منبال بمطاى عن قيام مجهولين يستقلون سيارة ملاكى رمادي اللون تحمل لوحات معدنية رقم 43789 باصطحاب الطفل "أنطونيوس نوار حبيب 14سنة طالب بمدرسة بمنشاة منبال الإعدادية"، حال توجهه للمدرسة وحال قيامهم بخطف المذكور قام أحد الطلاب بالإمساك بأحد الجناة لمنعهم من خطف زميله فبادر احدهم بإطلاق عيار نارى فى الهواء ولاذوا بالفرار بالسيارة ومعهم الطفل المختطف.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، ومعاونة العقيد أشرف عبد المالك رئيس فرع البحث للشمال، والمقدم عصام أبو الفضل وكيل الفرع، والرائد محمد نادى رئيس مباحث بني مزار النقيب محمود الضبع رئيس مباحث مطاى، وتوصلت جهود البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "حسين .ا"، 30 سنة حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية من مركز سمالوط.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع كلا من "مصطفي .م" وشهرته عبد العال 23 سنة عاطل و"محمد .ك" 23 سنة حاصل علي دبلوم و"وليد .ع"، 21سنة عاطل القوصية أسيوط.

تم استهداف المتهمين بالتنسيق مع أمن أسيوط، وتبين عدم تواجدهم بمحل إقامتهم وما إن استشعروا باكتشاف أمرهم واقتراب القوات من ضبطهم قاموا بالتخلي عن الطفل المختطف بدائرة مركز ملوى وتم إعادته لأهله، كما تم استهداف المتهمين بأحد المحاجر بناحية قرية بني عدى بمركز منفلوط بالتنسيق مع أمن أسيوط، حيث تم ضبط كلا من "مصطفي .م ك"، 38سنة عاطل سبق اتهامه فى 6 قضايا خطف وسلاح و شروع في قتل وضرب" و"وليد " ،21 سنة عامل، أثناء استقلالهما السيارة رقم 5178 ص ق و سوداء اللون قيادة الأول وبحوزتهما بندقية الية و2 خزينة بداخلها 58 طلقة ومبلغ مالى قدره 300 ألف جنيه الفدية المدفوعة من أهله المدنى عليه.

بمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال "حسين .ا" واعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع كل من الآخرين، وجار العمل على ضبط باقى المتهمين وتطوير مناقشة المقبوص عليهم.

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