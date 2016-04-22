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وكيل أوقاف شمال سيناء: 1600 إمام يتحدون الظروف ويؤدون رسالتهم الوسطية

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وكيل أوقاف شمال سيناء: 1600 إمام يتحدون الظروف ويؤدون رسالتهم الوسطية وكيل أوقاف شمال سيناء: 1600 إمام يتحدون الظروف ويؤدون رسالتهم الوسطية
قال الشيخ أمين عبد الواجد، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء، إن 1600 إمام مسجد يؤدون دورهم فى 1300 مسجد تنتشر بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشار عبد الواجد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن الأئمة والدعاة يؤدون دورهم على قناعة أنهم شركاء فى مواجهة كل الأخطار التى تحيط بسيناء، من خلال نشر رسالة الدين الإسلامى الوسطى، ومواجهة محاولات من يريدون خطف عقول الشباب على أرض شمال سيناء.

وأضاف عبد الواجد، أنهم يستعدون خلال الأيام المُقْبِلَة لافتتاح أكبر مسجد بوسط سيناء، وهو مسجد "نخل الكبير" بعد إعادة بناءه بتكلفة وصلت إلى 4 ملايين و900 ألف جنيه، لخدمة المسافرين من الحجاج والمعتمرين أثناء مرورهم من وسط سيناء، وتجهيز المسجد وتهيئته من جميع النواحى ليصبح منارة دينية وسط جبال سيناء.

وعن آلية وصول الأئمة للمساجد فى المناطق التى تشهد أحداثًا ساخنة، مثل الشيخ زويد ورفح، أوضح: "هذا الأمر نواجهه بحكمة نعمل بها منذ وقت طويل فى مناطق ليس العمل فيها بالهيّن، وهو أن يقيم الإمام بكل مسجد بضمان حمايته من الرمز القبلى فى المنطقة للحفاظ على سلامته، وتأمين أداء رسالته.. والأهالى فى تلك المناطق يكرمون الأئمة ويضعونهم فى منزلتهم، وهو ما جعل المساجد عامرة وتُؤَدَّى فيها الصلوات، وتقام صلاة الجمعة بشكل آمن، وهناك أئمة من محافظات مختلفة يقيمون فى تلك المناطق مع أسرهم، باستثناء مناطق أخرى حكمت الظروف حتى على المقيمين فيها تركها وتعذر الوصول إليها.

أمين عبد الواجد (1)

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أمين عبد الواجد (3)

أمين عبد الواجد (4)

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