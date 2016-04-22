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زوجة فى دعوى طلاق: "زوجى بخيل وضرب ابنى بالمقص فى عينه عشان صرف جنيه"

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زوجة فى دعوى طلاق: "زوجى بخيل وضرب ابنى بالمقص فى عينه عشان صرف جنيه" زوجة فى دعوى طلاق: "زوجى بخيل وضرب ابنى بالمقص فى عينه عشان صرف جنيه"
أقامت الزوجة "منيرة.ع" دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بزنانيرى ضد زوجها "فاروق.ج" بعد زواج دام ١٢ سنة بينهما ونتج عنه ٣ أطفال، وادعت فيها بسوء عشرته وتعديه عليها ضربا وبخله الشديد الذى وصل لمعاقبة أطفاله بالضرب إذا أسرفوا فى الطعام أو الشراب.

وتابعت فى دعواها رقم ٣٦٥٧ لسنة ٢٠١٦: لم أكن أتصور أنه يوجد شخص مثل زوجى على وجه الأرض فهو يحل لنفسه الطعام والشراب والإسراف ويعاملنى بالميزان فى كل شى ويعاقبنى بالضرب إذا فعلت شى يجعله يتكلف أموال من التى يدخرها .

وأكملت: بعد ٣ شهور من الزواج أتضح لى أنه شخص مادى لا يهتم إلا بجمع الأموال حتى عندما أمرض يبخل على بأن أذهب للطبيب، وتابعت: تركت له المنزل عدة مرات ولكن قدرى كان دائما بأن أعود تحت مصطلحات الأهل "دا كله ليكى ولولادك"، أنجبت منه ٣ أطفال ورثوا المعاناة منى فعاشوا منذ إن كانوا رضع حتى الآن من الحياة البائسة والتى تفرض عليه الحرمان من كل شىء.

وأضافت: ابنى فى المرحلة الابتدائية وكان يستغيث دائما من والده، وعندما يطالب بملابس أو أموال يتم الاعتداء عليه بالسب والضرب بحجة أن ذلك إسراف حتى وصل الأمر بوالده بأن جعله يدخل جمعية وباقى أخواته بمصروفهم المدرسى والذى يبلغ جنيه واحد، وتابعت فى حزن: عندما ارتكب أبنى جريمة وبدد مصروفه كانت الكارثة فلم يتمالك زوجى نفسه وتعدى عليه بالضرب وأصابه بالمقص فى عينه ومن وقتها وأنا تركت المنزل وأطلب النجاة من بطشه فهو ليس فقيرا لكى يفعل بنا ذلك ويجعلنا نمد أيدينا لنتلقى مساعدات.


>زوجة فى دعوى طلاق:"من يبيع كلية والدته ممكن يتخلص منى وأولادى فى أى لحظة"

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