ربة منزل تحاول الانتحار بعد إجبار زوجها لها على خدمه زوجته الثانية

تناولت ربة منزل فى المنيا مادة سامة من أجل التخلص من حياتها، بسبب إجبار زوجها لها على خدمة زوجة الثانية.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد وصول بلاغاً من مستشفى مغاغة العام بوصول "عايدة . م" 15 سنة، ربة منزل بعد تناولها مادة سامة، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية.

وبسؤالها، أكدت أن زوجها " خالد . س" 20 سنة، مزارع ، متزوج بأخرى منذ حوالى عام تقريباً، وأن زوجته الأخرى، تقيم معهم بنفس المنزل، ويجعلها تقوم بخدمة الثانية، وعليه قامت بتناول المادة السامة فى محاولة منها للانتحار، وتم تحويل المريضة إلى مركز السموم المختص لاستكمال العلاح، وجارى تحرير المحضر اللازم.

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