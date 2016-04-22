مصدر أمنى: استمرار التحقيقات مع الضباط المتورطين مع عصابة "الدكش و كوريا"

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية، استمرار التحقيقات مع عدد من ضباط الشرطة للكشف عن مدى علاقتهم بعصابة " الدكش" و"كوريا " المتهمين بقتل النقيب مصطفي لطفى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، والنقيب إيهاب جورج معاون مباحث مركز الخانكة و3 آخرين من أفراد مباحث المركز.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن التحقيقات مستمرة مع 15 ضابطاً بمديرية الأمن للكشف عن مدي علاقتهم فى تسهيل نشاط تجار المخدرات بمنطقة المثلث الذهبى، لافتا إلى ان أن التحريات المبدئية كشفت عن الضابط "أ. ف" معاون مباحث بمركز شبين القناطر والرائد "م. م" ضابط نظامى بالمركز المحالين للتحقيق كانا على اتصال بالمتهمين"الدكش" و"كوريا" وكانا يخبرانهما بمواعيد الحملات الأمنية على بؤرة الجعافرة وهو ما تم الكشف عنه أثناء فحص هواتف المتهمين كوريا والدكش عقب تصفية الأول وضبط الثاني مقابل مبالغ شهرية.

وأكد المصدر، أن الضابطين قاما بإخفاء "كوريا" فى إحدى الشقق السكنية بمنطقة شبرا الخيمة بعد الملاحقات الأمنية له بعد مقتل معاون مباحث مركز الخانكة ورئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة.

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