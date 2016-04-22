وزارة الرى تقرر إزالة تعديات ومخالفات لهيئة تجميل الجيزة من على النيل

قرر المهندس صلاح عز، رئيس هيئة حماية وتطوير النيل بوزارة الموارد المائية والرى، إزالة مخالفات لهيئة نظافة وتجميل الجيزة، تشمل سور وماسورة صرف صحى وأعمال "ردم" داخل مجرى النيل بالقرب من القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم.

وأشار عز، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى إرسال القرار لوزارة الداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات المائية لتنفيذ القرار، وجارى تحديد موعد التنفيذ.

وأكد عز، أن جميع التعديات واحدة أمام القانون، ولا يوجد فرق بين تعديات لجهات حكومية أو فردية، فالجميع سواسية أمام القانون، مطالبًا جميع المخالفين والمتعدين على النيل والمجارى المائية بتغليب مصلحة الوطن، وإزالة تعدياتهم بأنفسهم حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل، والقنوات والمجارى المائية، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، حيث تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقى شكاوى التعدى على مجرى النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى والوزراء قد وقعوا على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، وحمايته من التلوث والتعديات، كما وقع عليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ومن المتوقع أن يشارك فى التوقيع عليها اكثر من 30 مليون مواطن.

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