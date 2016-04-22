بالصور..عروسان يحتفلان مع رجال الشرطة بكمين فى المنوفية وهتافات "تحيا مصر"

شهدت محافظة المنوفية، مساء أمس الخميس، احتفال عروسين مع رجال الشرطة داخل أحد الكمائن، أثناء عودتهما من قاعة الافراح إلى المنزل، حيث أصر العريس ويدعى "أحمد السطوحى" والمقيم بقرية دمليج التابعة لمركز منوف، على الاحتفال مع رجال الشرطة، ورقص العريس أمام كمين قرية سدود.

من جانبهم رد رجال الأمن والمدعوون بالتصفيق والتهليل فرحا بموقف العريس، كما شهد الاحتفال ترديد المدعوين العائدين مع العروسين هتافات "الشرطة والشعب ايد واحدة ، ويسقط يسقط الارهاب وتحيا مصر".

وقال العريس، إنه أصر على الاحتفال مع رجال الشرطة داخل الكمين كنوع من رد الجميل لرجال يسهرون الليل من أجل حماية المصريين.

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