مصطفى بكرى يطالب بتطبيق قانون التظاهر على المشاركين فى فعاليات 25 إبريل

قال النائب البرلمانى مصطفى بكرى، إن دعوات التظاهر يوم 25 إبريل اعتراضًا على اتفاقية إعادة تعيين الحدود بين مصر والسعودية، تستهدف بالأساس سيادة الدولة، ونشر الفوضى.

وأشار بكرى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن من يطالب بالتظاهر لو كان كلامه صحيحًا لترك البرلمان يقول كلمته، قائلاً: "هؤلاء ينفذون أجندات بعينها" مطالبا بتطبيق القانون على كل من يتظاهر دون الحصول على ترخيص.

وأضاف بكرى: "لا أحد يزايد على دور القيادة المصرية فى الحفاظ على الأرض والعرض، ولكن ما يحدث الآن محاولات تصب فى خانة أعداء الوطن، وضرب الدولة المصرية".

>



>أستاذ قانون دستورى: البرلمان صاحب القرار فى تحديد طريقة إقرار معاهدة صنافير وتيران