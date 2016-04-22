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وزارة الصحة: رصيد ألبان الأطفال بوحدات الرعاية يكفى 6 أشهر

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وزارة الصحة: رصيد ألبان الأطفال بوحدات الرعاية يكفى 6 أشهر وزارة الصحة: رصيد ألبان الأطفال بوحدات الرعاية يكفى 6 أشهر
أكد الدكتور عماد عزت، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، أن رصيد ألبان الأطفال بوحدات الرعاية الصحية يكفى لمدة 6 أشهر.

وقال عزت، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن وزارة الصحة تعمل حاليًا على ميكنة عمليات صرف الألبان من منافذ الصحة، لمنع تسربه بطريقة غير شرعية.

وأشار إلى لبن الأطفال من سن يوم حتى 6 شهور يكفى لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن مخزون علبة اللبن الخضراء التى تُباع فى الصيدليات بـ17 جنية يكفى لمدة 8 شهور، فيما يكفى مخزون العلبة الزرقاء والخاصة بالأطفال من سن 6 شهور حتى 12 شهرًا لمدة 9 شهور.

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