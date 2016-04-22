20% من المصابين بحب الشباب فى بريطانيا حاولوا الانتحار

أكدت دراسة حديثة أجراها مجموعة باحثين من مؤسسة الجلد البريطانية أهمية الدعم النفسى للمصابين بحب الشباب لأنه يمكن أن يعرضهم للتفكير فى الانتحار.

وتوصل الباحثون فى الدراسة التى نشر نتائجها مؤخرًا الموقع البريطانى "ديلى ميل" إلى أن 56% من الذين يعانون من حب الشباب تعرضوا لإهانات لفظية من الأهل والأصدقاء، و10% منهم يعتقدون أنهم فصلوا من وظائفهم بسبب حب الشباب، و20% حاولوا الانتحار بسبب سوء حالتهم و20% أنهوا علاقتهم بمن يحبون بسبب شكل جلدهم البشع.

وأكد الباحثون أن هذه الحبوب تظهر فى فترة البلوغ، ولا تقتصر على الوجه بل تصيب العنق والظهر والصدر، ما يشوه شكلهم ويسبب لهم جروح نفسية أكثر صعوبة من الجروح الجلدية.

وقال "جيمس الحجل" الرئيس التنفيذى لأحد المؤسسات الخيرية: "كل عام تحدث حالات انتحار بسبب الحالة النفسية السيئة التى يصل إليها الشباب بسبب إصابتهم بحب الشباب، وللتغلب على هذه المشكلات لابد من تقديم الدعم النفسى لهم للحد من انتحارهم".

وأضاف جيمس: هناك طرق علاجية كثيرة للتغلب على التشوه الجمالى فى بشرة الشباب بسبب حب الشباب، ولكن طرق العلاج الفعالة تحتاج التدخل المبكر عند ظهور الحبوب حتى لا تترك أثرًا كبيرًا على الجلد.

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