أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"إبداع الإسكندرية" يحتضن حفلة تخرج المعهد العالى للسياحة والفنادق

Google+ Print
"إبداع الإسكندرية" يحتضن حفلة تخرج المعهد العالى للسياحة والفنادق "إبداع الإسكندرية" يحتضن حفلة تخرج المعهد العالى للسياحة والفنادق
احتضن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، مساء أمس الخميس، حفل تخرج طلبة المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالإسكندرية، بحضور مدير المعهد الدكتور إبراهيم العزازى، والدكتور محمد رفعت مدير عام الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالى.

وقام العزازى بتكريم أوائل الطلاب والأساتذة والعاملين بالمعهد، بالإضافة إلى الطلاب المشاركين فى أنشطة البطولات الرياضية و الفنية، وأحيا الحفل فريق الكورال بالمعهد تحت قيادة الموسيقار حسنى المعاون.

حفلة تخرج المعهد العالى للسياحة والفنادق (1)

حفلة تخرج المعهد العالى للسياحة والفنادق (2)

حفلة تخرج المعهد العالى للسياحة والفنادق (3)

حفلة تخرج المعهد العالى للسياحة والفنادق (4)

حفلة تخرج المعهد العالى للسياحة والفنادق (5)

حفلة تخرج المعهد العالى للسياحة والفنادق (6)


>"قعدة نوبية" فعالية مركز إبداع للفنون والتنمية بالإسكندرية غدا
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365