"إبداع الإسكندرية" يحتضن حفلة تخرج المعهد العالى للسياحة والفنادق

احتضن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، مساء أمس الخميس، حفل تخرج طلبة المعهد العالى للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالإسكندرية، بحضور مدير المعهد الدكتور إبراهيم العزازى، والدكتور محمد رفعت مدير عام الأنشطة الطلابية بوزارة التعليم العالى.

وقام العزازى بتكريم أوائل الطلاب والأساتذة والعاملين بالمعهد، بالإضافة إلى الطلاب المشاركين فى أنشطة البطولات الرياضية و الفنية، وأحيا الحفل فريق الكورال بالمعهد تحت قيادة الموسيقار حسنى المعاون.

"قعدة نوبية" فعالية مركز إبداع للفنون والتنمية بالإسكندرية غدا

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