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الأهلي: الدوري لم يحسم.. هل رأيتم ما حدث أمام يانج أفريكانز وسقوط النجم الساحلي

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الأهلي: الدوري لم يحسم.. هل رأيتم ما حدث أمام يانج أفريكانز وسقوط النجم الساحلي الأهلي: الدوري لم يحسم.. هل رأيتم ما حدث أمام يانج أفريكانز وسقوط النجم الساحلي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن فريقه لم يحسم الظفر بلقب الدوري المصري خلال الموسم الجاري حتى الآن رغم ابتعاده عن أقرب ملاحقيه الزمالك بـ11 نقطة.

وتحدث عبد الحفيظ للصحفيين يوم الخميس قائلا:"البطولة لم تحسم بعد، وأرفض ما يقال دائما حول أن الأهلي ظفر باللقب وأؤكد للاعبين دائما ذلك الأمر".

وتابع"ما حدث لنا أمام يانج أفريكانز يعد عبرة، فقد اعتقد الكل أن المباراة ستكون سهلة بعد التعادل بهدف لمثله في لقاء الذهاب، ولكن الأمور تعقدت علينا خلال مباراة الأمس".

وكان الأهلي قد تأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بعد تغلبه على يانج أفريكانز بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع المباراتين.

واستدل مدير الكرة بالأهلي أيضا هزيمة النجم الساحلي أمام إنيمبا وتوديعه لدوري الأبطال"الفريق التونسي نجح في تعويض هزيمته بثلاثية في المباراة ولكنه في النهاية خرج من البطولة بسبب ركلات الترجيح".

وأتم"أؤكد مجددا أن الأهلي لم يحسم لقب الدوري بعد".

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