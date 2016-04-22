حكاية في الجول – النصر للتعدين.. كيف صعد للممتاز بعد 7 مواسم من إنشائه ' نخطط للمنافسة '

شركة النصر للتعدين الواقعة في مدينة إدفو أحد الشركات المصرية العريقة، لكنها قررت إنشاء ناد فقط منذ 2006.. بعد 10 سنوات منهم موسمين تم إلغائهم صعد للدوري الممتاز.

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وبات النصر للتعدين أحدث فرق الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، إذ أنشيء في 2006 بعد قرار من مجلس الإدارة برئاسة الراحل عبد المالك فرج رئيس مجلس إدارة الشركة السابق.

وتحدث FilGoal.com مع محمد صلاح المشرف العام على فريق الكرة والمدير الإداري الذي كان شاهدا على قرار إنشاء فريق كرة القدم في 2006.

أسوان Vs التعدين

كثيرون من يقولون "لماذا لا تهتم الشركات الواقعة في المحافظات بدعم الفرق الجماهيرية.. أسوان يقع في نفس المحافظة هو أولى بذلك".

يقول محمد صلاح: "في 2005 وصل خطابا رسميا من وزارة الرياضة يلزم شركة النصر للتعدين بضرائب كثيفة ورسوم كثيرة بسبب عدم وجود ناد تابع للشركة".

فكان هنا قرار مجلس الإدارة بإنشاء فريق لكرة القدم يحمل اسم الشركة في 2005.. كانت البداية بفريق كرة قدم خماسية يشارك في دوري الشركات.

تطور الفريق في العام التالي وأشهر فريقا تابع لاتحاد الكرة المصري وبدأ من الدرجة الرابعة.

وتدرج النصر للتعدين من الدرجة الرابعة للثالثة في موسم 2006-2007، واستمر ينافس على المراكز الأولى منذ تاريخه.

وصعد للمركز الأول في موسم 2010-2011 لكن تم إلغاء الدوري المصري بسبب ثورة 25 يناير.

يضيف محمد صلاح: "كان الفريق تحت قيادة عادل عبد الحميد وحمادة رسلان مدرب الذي هو الآن المدير الفني".

"صعدنا ممتاز ب في 2010 وكنا قريبين جدا من التأهل للممتاز أ".

رواتب اللاعبين

أغلب الفرق المصرية تعاني من أزمة في توفير مستحقات اللاعبين.. لكن قليلين فقط الذين يوفرون رواتب لاعبيهم بانتظام. أحدهم النصر للتعدين.

وأفصح محمد صلاح "ندفع رواتب اللاعبين بشكل منتظم ولم يحدث منذ إنشاء النادي أن تأخر راتب على أي لاعب".

"يتراوح رواتب اللاعبين من 3000 جنيه إلى 4500 جنيه بخلاف الحوافز الإضافية ومكافآت الفوز والتعادل وخصومات الهزيمة".

فالنصر للتعدين يقسم اللاعبين إلى ثلاث فئات، أقلها 3000 جنيه ثم 4000 جنيه وأعلى راتب شهري قدره 4500.

وتكون مكافأة الفوز داخل الملعب 650 جنيه لكل لاعب، وخارج الأرض 750 جنيه.. التعادل خارج الملعب 400 جنيه و350 جنيه داخل الملعب.

ويواصل محمد صلاح "في حالة الهزيمة يخصم شيء رمزي جدا وهو 350 جنيه حالة الخسارة على ملعبنا فقط، لكن الخسارة خارج الحدود لا نخصم شيء".

بمعنى أن النصر للتعدين يدفع شهريا للاعبيه لو افترضنا أن متوسط ما يتقاضاه اللاعب 4500 جنيه شهريا في وجود 30 لاعبا منهم خماسي تحت السن 135 ألف جنيه شهريا، ما يعادل مليون و620 ألف جنيه سنويا.

ربما هذا راتب أحد لاعبي الفرق القريبة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية في الموسم الحالي من الممتاز.

ولم يقرر بعد النصر للتعدين ما إن كان سيرفع رواتب لاعبيه أم لا.

التدعيمات

يقال دائما أن الفرق التي تنافس على الصعود للممتاز يخشى لاعبوها من تسريحهم عقب النجاح في التأهل للدرجة الأولى.. ولهذا يحدث تساهل مع نهاية الموسم حتى يستمرون في فرقهم.

لكن النصر للتعدين طمأن لاعبيه، وهو ما يكشفه محمد صلاح: "رئيس النادي الحالي المهندس ناجح فرغلي جلس مع اللاعبين قبل مواجهتي الأسيوطي الحاسمتين للتأهل وأكد أنه لن يستغنى عن أي لاعب".

وأضاف "طبيعي أن يحدث هناك تدعيم للفريق.. نحتاج سبعة أو ثمانية لاعبين وهذا يرجع لكثرة الإصابات في الفريق، فقد خضنا الموسم بقائمة منقوصة أغلب أوقاتها بسبب الإصابات".

وعانى التعدين من إصابات ثلاثي بقطع في الرباط الصليبي وهم عمرو زينهم ومحمد أمين ومصطفى شنط بخلاف كسر في قدم حافظ يحيى.

"بعض اللاعبين لعبوا المباراتين المؤهلتين وهم مصابون.. والبعض شباب صغير السن يحتاجون للخبرة".

"وهو ما أكده لهم رئيس النادي أن الموسم الأول سيكون صعب جدا جدا ويحتاج فقط لتثبيت الأقدام".

الملاعب

يقع ملعب النصر للتعدين في مدينة إدفو، يحتاج لبعض التطوير لكنه جاهز لاستقبال مباريات الفريق في الموسم المقبل وفقا لما أكده المدير الإداري لـFilGoal.com.

وأشار محمد صلاح "الملاعب الموجودة في الصعيد صعبة جدا وتسببت في الإصابات التي ذكرتها.. لكن ملعبنا سنبدأ فيه العمل ليكون جاهزا لاستقبال المباريات مثلما حدث مع الأسيوطي الموسم الماضي".

"لأول مرة يتواجد فريقين من أسوان في الدوري الممتاز، وأعتقد أن الدربي سيكون (نار) لكن طبعا نادي أسوان هو الفاكهة".

وشدد محمد صلاح على سعي إدارة النادي في تجهيز كشافات الإضاءة وتطوير المدرجات لاستقبال المباريات.

وأكد "لو تم نقل ملعبي لن أستفيد شيء.. لدي شعبية كبيرة شمال أسوان وجنوب قنا مع إدفو بالطبع والإقصر. جميعهم يحبون التعدين".

الطموح والأهلي

"منذ أن بدأنا فريق الكرة في 2006 ونحن أصبحنا كالأهلي – مع الفارق طبعا- في كل موسم ننافس.. الفارق يكون نقطة أو نقطتين مع المنافس" هكذا قال صلاح لـFilGoal.com.

ويضيف "رئيس النادي قال للاعبين بعد التأهل للممتاز، لا أريد أن أكون مثل الأهلي والزمالك.. الموسم الأول أعتاد على اللعب في الدرجة الأولى وأستمر للموسم التالي وهكذا".

وتابع "لا نعمل للصعود موسم ونهبط مرة أخرى.. بل نضع تجارب مصر للمقاصة وإنبي وحرس الحدود أمامنا بعد أن صعدوا ونجحوا في التتويج بكأس مصر وكأس السوبر".

وأتم "سنفكر بعد الموسم الأول في الممتاز كيف نتحول إلى منافسين ونصبح الحصان الأسود مثل مصر للمقاصة.. ثم نفكر في المنافسة بقوة، ولدينا الطموح لذلك".