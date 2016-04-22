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إبراهيم عبد الخالق: أنتظر تنفيذ وعد ماكليش لي أمام حرس الحدود

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إبراهيم عبد الخالق: أنتظر تنفيذ وعد ماكليش لي أمام حرس الحدود إبراهيم عبد الخالق: أنتظر تنفيذ وعد ماكليش لي أمام حرس الحدود

يمني إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الزمالك نفسه بالمشاركة أمام حرس الحدود عقب شفائه من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المباريات في الفترة الأخيرة.

ويلاقي الزمالك منافسه حرس الحدود يوم الاثنين المقبل في إطار الجولة 25 من الدوري المصري.

ولم يشترك عبد الخالق مع الزمالك تحت قيادة مدرب الفريق أليكس ماكليش بسبب الاستبعاد في بعض الأحيان والإصابة في أوقات أخرى.

وتحدث عبد الخالق لـFilGoal.com قائلا:"سأعود للمران الجماعي يوم السبت المقبل".

وواصل"أثناء سفر الفريق للجزائر لملاقاة مولودية بجاية كنت أتدرب مع باقي المستبعدين تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل".

وأكمل"أنتظر تنفيذ وعد ماكليش لي بالمشاركة خلال المباريات المقبلة بعد تأكيده لي بأنني لاعب جيد وأنه سوف يعتمد علي خلال الفترة المقبلة".

وأتم"أنا جاهز للمشاركة وأنتظر فرصة الدخول لقائمة المباراة والمشاركة".

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