إبراهيم عبد الخالق يوجه رسالة عبر في الجول لمدرب الشرقية بعد الصعود للدوري

وجه إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الزمالك رسالة إلى أيمن المزين المدير الفني للشرقية عقب صعود فريقه للدوري الممتاز.

وكان الشرقية قد تغلب على الترسانة يوم الخميس بركلات الترجيح بعدما تعادلا سلبيا في المباراتين الفاصلتين ليتأهل الفريق للدوري لأول مرة منذ عام 2000.

وتحدث عبد الخالق لـFilGoal.com قائلا:"أحب أن أهنأه على الصعود للدوري الممتاز فهو قام بعمل رائع".

وأكمل"تجمعني بإبراهيم المزين علاقة رائعة فقد كان المدرب العام للرجاء عندما كنت ألعب هناك وساعدني كثيرا".

وأتم"أتمنى أن يحقق نتائج جيدة مع الفريق خلال الموسم المقبل في الدوري".