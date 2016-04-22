"الأزهر" يستعين بشركة إنتاج خاصة لتسجيل برنامج رمضان للإمام الأكبر

علم "اليوم السابع" أن الأزهر الشريف، تعاقد مع شركة إنتاج خاصة، لتسجيل برنامج رمضان المُقْبِل للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بعد مطالبة عدة وسائل إعلام عربية ومصرية، بإذاعة برنامج لشيخ الأزهر، خلال الشهر الكريم.

وأشار مصادر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن مشيخة الأزهر تنوى توزيع البرنامج على عدة قنوات إقليمية ومصرية، بالإضافة للتلفزيون المصرى، فى خطوة مهمة من أجل وصول رسالة الأزهر الشريف إلى أكبر عدد من المسلمين، بعد مطالبة عدة قنوات تسجيل شيخ الأزهر لها حصريًا، وهو ما رفضه الإمام أحمد الطيب، حتى لا تكون أحاديثه حكرًا على دولة أو قناة بعينها، انطلاقًا من رسالة الأزهر العالمية، دون السعى للكسب المادى من وراء البرنامج.

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