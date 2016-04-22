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اليوم.. بدء توافد السياح اللبنانيين لقضاء إجازات أعياد الربيع بشرم الشيخ

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اليوم.. بدء توافد السياح اللبنانيين لقضاء إجازات أعياد الربيع بشرم الشيخ اليوم.. بدء توافد السياح اللبنانيين لقضاء إجازات أعياد الربيع بشرم الشيخ
أعلن رامى رزق الله، مدير أحد الفنادق بشرم الشيخ، بدء وصول أفواج السياح اللبنانيين لمدينة شرم الشيخ اليوم الجمعة، لقضاء عطلاتهم احتفالاً بأعياد الربيع.

وأشار رزق الله، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى توافد ما يقرب من 20 ألف سائح لبنانى خلال الفترة من 22 إبريل حتى 3 مايو المقبل، لحضور حفل الفنان وائل جسار، والمقرر إقامته فى ميدان سوهو برعاية هيئة تنشيط السياحة.

وأضاف رزق الله، أن نِسَب إشغالات الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة شرم الشيخ لا تتعدى 10% حاليًا، متوقعًا أن تشهد الفنادق رواجًا وانتعاشًا فى الحركة الوافدة من السوق العربى خاصة من ، والكويت، ولبنان، والأردن خلال احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم.

وقال إن نسب الإشغالات ستقفز فى شرم الشيخ لـ50% خلال الفترة من 28 إبريل إلى 3 مايو المقبل، لحضور عدد من الحفلات التى تقيمها الفنادق والتى تضم حفل للفنان مروان الشامى، واستضافة فرقة "بوليوود" الهندية للعروض الاستعراضية، إضافة إلى إقبال المصريين لقضاء عطلاتهم فى المنتجعات السياحية خلال تلك الفترة.

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مصر 365

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