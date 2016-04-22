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باسم شرف وسامح حنين: قوات الأمن أفرجت عنا فور الاطلاع على هويتنا

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باسم شرف وسامح حنين: قوات الأمن أفرجت عنا فور الاطلاع على هويتنا باسم شرف وسامح حنين: قوات الأمن أفرجت عنا فور الاطلاع على هويتنا
قال الصحفى سامح حنين، عقب إخلاء سبيله، إن قوات الأمن ألقت القبض على عدد من الشباب بداخل أحد المقاهى بمنطقة وسط البلد، مؤكدا أنه لم يتم الاعتداء عليه، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عنه بعد الاطلاع على هويته وعلموا أنه صحفى، موضحا أن نقابة الصحفيين أجرت عدة اتصالات للإفراج عنه.

من جانبه، أوضح الكاتب السيناريست باسم شرف، بعد إخلاء سبيله، لـ"اليوم السابع" أن الأمن ألقى القبض على الشباب داخل المقهى بشكل عشوائى، مؤكدا أنه تم التحفظ على تليفوناتهم دون الاعتداء عليهم.


>- إخلاء سبيل الكاتب باسم شرف والصحفى سامح حنين بعد استيقافهما بوسط البلد
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