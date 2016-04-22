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بدء أعمال كوبرى الفنجرى ونفق جامعة القاهرة والانتهاء منهما إبريل 2017

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بدء أعمال كوبرى الفنجرى ونفق جامعة القاهرة والانتهاء منهما إبريل 2017 بدء أعمال كوبرى الفنجرى ونفق جامعة القاهرة والانتهاء منهما إبريل 2017
أكد اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، البدء فى أعمال نفق جامعة القاهرة بتكلفة 270 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه فى إبريل 2017.

وقال ناصر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن الجهاز ينفذ حاليًا مشروع كوبرى الفنجرى بتكلفة إجمالية تصل 225 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه بالتزامن مع نفق جامعة القاهرة.

وفيما يتعلق بالطرق والمشروعات التى من المقرر افتتاحها فى احتفالات عيد تحرير سيناء، أشار ناصر، إلى عدم الاتفاق بشكل نهائى على هذه المشروعات، وسَتُحَدَّد بصفة نهائية خلال اجتماع مجلس الوزراء غدًا السبت. وأكد افتتاح الوحدات السكنية التى نفذها الجهاز فى عدد من المحافظات، فى مقدمتها سيناء والبحيرة خلال الأيام المُقْبِلَة.

ولفت اللواء محمد ناصر، فى وقتٍ سابق إلى افتتاح 40 عمارة فى مدينة السلام بمحافظة القاهرة، تشمل 980 وحدة سكنية، وافتتاح 9 عمارات فى محافظة سوهاج تشمل 216 وحدة، بمدن عرابة أبو الدهب، وجهينة، ونجع حوا، بالإضافة إلى 24 عمارة فى الغربية تشمل 672 وحدة سكنية، وذلك فى زفتى، والدلجمون، وطنطا، و64 عمارة تشمل 1402 وحدة فى محافظة البحيرة، بمدن كفر الدوار، والمحمودية، والرحمانية، وبدر، وحوش عيسى.
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