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بالصور.. مدير أمن مطروح يشرف على الحملات المرورية ويوجه بحسن معاملة المواطنين

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بالصور.. مدير أمن مطروح يشرف على الحملات المرورية ويوجه بحسن معاملة المواطنين بالصور.. مدير أمن مطروح يشرف على الحملات المرورية ويوجه بحسن معاملة المواطنين
نظمت إدارة مرور مطروح، حملات مرورية مسائية بمناطق مختلفة فى مدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، لضبط المخالفين.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، إن الحملات أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة، فى إطار ترسيخ الانضباط فى الشارع وإشعار المواطنين بالتواجد الأمنى الفعال.

وأضاف مدير الأمن، أنه تم التنبيه على القوات، بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

مدير أمن مطروح يشرف على الحملات المرورية (1)

مدير أمن مطروح يشرف على الحملات المرورية (2)

مدير أمن مطروح يشرف على الحملات المرورية (3)

مدير أمن مطروح يشرف على الحملات المرورية (4)

مدير أمن مطروح يشرف على الحملات المرورية (5)

مدير أمن مطروح يشرف على الحملات المرورية (6)

مدير أمن مطروح يشرف على الحملات المرورية (7)

مدير أمن مطروح يشرف على الحملات المرورية (8)
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