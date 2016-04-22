غدا.. مناقشة 11 بحثا عن العنف بالمؤتمر الطلابى الثانى بطب المنوفية

ينظم قسم الطب الشرعى والسموم بكلية الطب جامعة المنوفية المؤتمر الطلابى الثانى لطلاب الفرقة الرابعة، غدا السبت بقاعة المؤتمرات بكلية الطب.

من جانبه أشارت الدكتورة صفاء عبد الظاهر رئيس المؤتمر ورئيس قسم الطب الشرعى، إلى أن المؤتمر يناقش 11 بحثـــًا طلابيـــًا عن العنف وأسبابه وكيفية مواجهته، قام بهم الطلاب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم، وأشارت إلى أن الأبحاث ستتناول العنف الأسرى والجسدى ضد الأطفال والعنف وإدمان المخدرات والعنف المنزلى والجنسى والعنف فى المدارس والعنف ضد المرأة والعنف ضد كبار السن والعنف فى السجون والعنف فى أماكن العمل والإصابات النارية.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية.