اليوم.. نقل صلاة الجمعة من مسجد المدينة الشبابية بالعريش

تنقل اليوم شبكة الإذاعات المصرية والتلفزيون المصرى صلاة الجمعة من مسجد المدينة الشبابية بمدينة العريش، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقال علاء عطوة مدير العلاقات العامة والإعلام بمحافظة شمال سيناء، إنه من المقرر أن يلقى الدكتور عبد الحكم صالح سلامة – مستشار جامعة الأزهر لمناهج اللغة العربية والفقه، خطبة الجمعة نيابة عن وزير الأوقاف، بحضور اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، والدكتور أمين عبد الواحد مدير أوقاف شمال سيناء، ولفيف من المسئولين وأهالى شمال سيناء.

- وكيل "تعليم شمال سيناء": افتتاح 6 مشروعات جديدة فى ذكرى تحرير سيناء

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+ بالصور..وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء لـ"اليوم السابع":6 مشروعات تعليمية جديدة تبدأ فى ذكرى تحرير سيناء..4 مدارس مجهزة ومقرين للإدارات التعليمية بالحسنة ونخل..والطلبة والمعلمون يتحدون الظروف

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