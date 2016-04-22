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حبس عاطل ضبط بحوزته 40 ألف قرص مخدر بمنطقة إمبابة

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حبس عاطل ضبط بحوزته 40 ألف قرص مخدر بمنطقة إمبابة حبس عاطل ضبط بحوزته 40 ألف قرص مخدر بمنطقة إمبابة
أمرت نيابة إمبابة برئاسة المستشار عبد الله المهدى، رئيس النيابة بحبس عاطل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، التى تجرى معه، لاتهامه بحيازة كمية كبيرة، من الأقراص المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط 40 ألف قرص مخدر بحوزة "م.ح" عاطل بمنطقة إمبابة، وحرر محضر بالواقعة، وردت معلومات للرائد هيثم سكر رئيس نقطة المنيرة الغربية بإمبابة، تفيد باتجار عاطل بالمواد المخدرة واستعداده لترويج كمية كبيرة من الأقراص المخدرة على عملائه. وبالحصول على إذن من النيابة تم إعداد عدة أكمنة، أسفرت عن القبض عليه وبحوزته 40 ألف قرص مخدر، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأمرت النيابة بحبسه.


>ضبط 44 ألف قرص مخدر قبل ترويجها بإمبابة

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