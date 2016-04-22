صرف مساعدات عاجلة لمتضرري سيول بيش

التقى محافظ بيش خالد القصيبي بمكتبه بالمحافظة مساء أمس وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي د. محمد العقلا.

وقد تم خلال الزيارة بحث مجمل من الموضوعات أبرزها التوجيه بصرف مساعدات عاجلة للمتضررين جراء الأمطار والسيول الأخيرة وتشكيل لجنة للوقوف والاطلاع على الأضرار الناتجة من السيول، كما نوقش خلال الزيارة احتياج المحافظة لوحدة الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة له.

وقد تجول وكيل الوزارة والمسؤولين داخل المبنى واستمعوا إلى شرح موجز ألقاه حسن جابر عكفي للخدمات التي ستقدمها هذه الوحدة للمستفيدين.

ومن المقرر أن تخدم وحدة الضمان الخدمات أكثر من عشرة آلاف مستفيد ومستفيدة بمحافظة بيش وعدد من المراكز القريبة منها، كما ستساهم في تخفيف معاناة الكثير من المستفيدين والمستفيدات خاصة الأرامل والمطلقات والعجزة.

من جهة أخرى، تفقد محافظ بيش، يرافقه مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء سعد الغامدي، ورئيس البلدية م. هادي دغريري وعدد من المسؤولين، المحافظة والقرى التابعة لها، بعد أن غمرت السيول أجزاء منها على إثر هطول الأمطار وجريان الأودية، خلال اليومين الماضين.

وتابع القصيبي ميدانياً الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية لمعالجة الوضع القائم.

وشملت الجولة عدداً من القرى والمراكز التابعة للمحافظة، إلى جانب تفقد الأودية والشعاب والاطلاع على الإجراءات المتبعة لمواجهة مخاطر الأمطار.

وقد وجه محافظ بيش، بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في كل ما من شأنه تكاتف الجهود لما فيه المصلحة العامة.

وفي موضوع ذي صلة، تفقد محافظ صبيا المكلف إبراهيم العتودي قرية الحسينية بمركز الكدمي وعدد من قرى المخلاف، وذلك لتلمس احتياجات المواطنين إثر تعرض هذه القرى للسيول التي داهمت بعض قرى المحافظة في الأيام السابقة، وكذلك تواجده ميدانياً على ما تم اتخاذه من قبل الجهات المعنية كل فيما يخصه لتأمين متطلبات ساكني هذه القرى وتفقد سدود الحماية من أخطار السيول التي تقوم بتنفيذها البلدية.

وقد رافق المحافظ في الجولة مدير الدفاع المدني بمحافظة صبيا العقيد نعيم عسيري، ورئيس بلدية محافظة صبيا م. مشهور شماخي.