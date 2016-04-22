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مدير جامعة حائل يهنيء والد الطالب الأول على دفعة 2016

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مدير جامعة حائل يهنيء والد الطالب الأول على دفعة 2016 مدير جامعة حائل يهنيء والد الطالب الأول على دفعة 2016

    قدم مدير جامعة حائل د. خليل البراهيم، بعد نهاية حفل خريجي جامعة حائل تهنئته الخاصة لوالد الطالب الاول على الجامعة، حيث توجه بعد نهاية الحفل مباشرة إلى مقاعد أولياء أمور الخريجين، نحو والد الطالب الأول على الجامعة في دفعة 2016 الخريج يوسف لافي الشمري، لتهنئته.

وقال د. البراهيم لوالد الخريج يوسف الشمري حسب مقطع مرئي متداول: "أبارك لك ولنا تفوق ابنك، ليرد والد الطالب: أنتم اللي وصلتوه لهذه النهاية الجميلة، ورد مدير الجامعة "لو ما بذرته طيبة ووراه والد ووالدة يرعونه، ونحن هيأنا له الظروف".

يُذكر أن الجامعة خصصت في حفل التخرج فيلمًا قصيرًا يحكي قصة الطالب يوسف الشمري على خمس سنوات، وكان الأول على جامعته بمعدل 3.99 من 4

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