وزير النقل يزور جازان

استقبل وكيل إمارة منطقة جازان د. سعد المقرن بالصالة التنفيذية بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان أمس، وزير النقل م. عبدالله المقبل والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حاليا.

وفي بداية اللقاء رحب وكيل إمارة المنطقة بوزير النقل والوفد المرافق متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة، وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تهم عمل الوزارة بالمنطقة والخدمات التي تقدمها في شتى المجالات.

من جانبه عبر وزير النقل عن سعادته بزيارته للمنطقة ومن المقرر زيارة العديد من المواقع التابعة للوزارة والخدمات التي تقدمها والمواقع المتضررة من جراء السيول التي أصابت المنطقة مؤخراً، منوهاً بالمتابعة المباشرة التي تجدها مختلف المشروعات التابعة للوزارة بالمنطقة من أمير المنطقة، راجياً العون والتوفيق للقائمين عليها.