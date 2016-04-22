أخبار عاجلة

اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
فيديو| البدوي: المواطن سيجني ثمار صبره نهاية العام.. وقرار التعويم أنقذنا -
بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا -
أطنان من الذخيرة والمتفجرات تسلمها منظمة إيتا لفرنسا -
بائعات الهوى بباريس: نرفض معاقبة زبائننا لدفعهم المال مقابل الجنس -
وزارة الخارجية: العواصف الترابية تمنع سامح شكري من زيارة الخرطوم -
بالفيديو.. وزير التعليم: نفكر في إلغاء الثانوية العامة -
فيديو| مجدي طنطاوي: الإعلام أصبح «مشموم».. «وماشيين بمبدأ العصابة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

وزير النقل يزور جازان

Google+ Print
وزير النقل يزور جازان وزير النقل يزور جازان

    استقبل وكيل إمارة منطقة جازان د. سعد المقرن بالصالة التنفيذية بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي بجازان أمس، وزير النقل م. عبدالله المقبل والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حاليا.

وفي بداية اللقاء رحب وكيل إمارة المنطقة بوزير النقل والوفد المرافق متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة، وتم خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تهم عمل الوزارة بالمنطقة والخدمات التي تقدمها في شتى المجالات.

من جانبه عبر وزير النقل عن سعادته بزيارته للمنطقة ومن المقرر زيارة العديد من المواقع التابعة للوزارة والخدمات التي تقدمها والمواقع المتضررة من جراء السيول التي أصابت المنطقة مؤخراً، منوهاً بالمتابعة المباشرة التي تجدها مختلف المشروعات التابعة للوزارة بالمنطقة من أمير المنطقة، راجياً العون والتوفيق للقائمين عليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية