«الشورى» يطالب تخصصي العيون بزيادة استيعاب المرضى المراجعين والمحولين

يستهل مجلس الشورى أعمال جلسة الاثنين المقبل بالتصويت على زيادة استيعاب المرضى المراجعين والمحولين لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون وفقا لتوصية لجنة المجلس الصحية على تقرير المستشفى السنوي للعام المالي 351436، كما يصوت على تفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة وتعزيزها في سبيل تقديم خدمات علاجية وتأهيلية للمكفوفين وضعاف البصر، وإعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين، بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم، ومراجعة الهيكل التنظيمي للمستشفى بما فيه استقلال وحدة المراجعة الداخلية عنه وربطها تنظيمياً بوزارة الصحة.

من ناحية أخرى علمت «الرياض» عن تراجع لجنة تقنية المعلومات عن توصيتها على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات والتي طالبت بالإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات.

إلى ذلك، يصوت المجلس الثلاثاء المقبل على تأسيس صندوق لحماية البيئة لمعالجة الظروف الطارئة، ويطالب رئاسة الأرصاد وحماية البيئة بالعمل على سرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية واعتماد الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لإغلاق مخارج مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تضخ مياهها الملوثة لشواطئ المملكة.

ويستمع الشورى في جلسة الثلاثاء إلى وجهة نظر لجنته القضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، ثم يصوت على التأكيد على قرار سابق للمجلس يطالب الهيئة بالتعريف بمهماتها عبر وسائل الإعلام والاتصال، كما يدعوها إلى تضمين تقاريرها المقبلة ما أنجزته فيما يخص المباني وإشغال المراتب الوظيفية الشاغرة.