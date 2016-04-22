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ضبط 8 طن دقيق قبل ترويجها بالسوق السوداء فى القناطر الخيرية

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ضبط 8 طن دقيق قبل ترويجها بالسوق السوداء فى القناطر الخيرية ضبط 8 طن دقيق قبل ترويجها بالسوق السوداء فى القناطر الخيرية
نجحت مباحث القليوبية، فى ضبط 8.250 طن دقيق قبل ترويجها بالسوق السوداء بدائرة مركز القناطر الخيرية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

أثناء مرور الملازم أول عطية الغزولى، الضابط بمركز القناطر الخيرية، والقوة المرافقة بطريق الحادثة باسوس - دائرة مركز القناطر الخيرية، تمكن من ضبط السيارة رقم 7495 ل ى ج نقل قيادة المدعو رضا سعيد عبدالعزيز على سن 46 سائق ومقيم دمنهور – بحيرة محملة (165) شيكارة دقيق مدعم استخراج 82 % زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى وزن 8.250 طن بدون فواتير، وبسؤال قائد السيارة أيد ذلك وأضاف بقيامه بتحميل الدقيق المضبوط من محافظة الاسكندريه لتوصيله لناحية أبو الغيط – دائرة المركز .

تم التحفظ على السيارة وحمولتها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14395 جنح مركز القناطر الخيرية لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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