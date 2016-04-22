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القبض على شبكة تمارس الأعمال المنافية للآداب مكونة من 6 طلاب فى دمنهور

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القبض على شبكة تمارس الأعمال المنافية للآداب مكونة من 6 طلاب فى دمنهور القبض على شبكة تمارس الأعمال المنافية للآداب مكونة من 6 طلاب فى دمنهور
تمكنت، منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط 6 طلاب بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بدمنهور.

وكانت معلومات قد وردت لضباط قسم حماية الآداب بالمديرية برئاسة المقدم طلال أبو وافية، مفادها قيام "ع- م- ش" طالب مقيم بدائرة قسم دمنهور بإدارة مسكنه للأعمال المنافية للآداب العامة، واستقطاب بعض النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الحرام مقابل مبلغ مالى.

وعقب تقنيـين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبرفقته كلاً من " ح- ع -ح" حاصل على معهد خدمة اجتماعية ( راغب متعة )، و"م- أ- ش" حاصل على دبلوم صنايع ( راغب متعة )، و" د- ع- ب" طالبة بمعهد الخدمة الاجتماعية ومقيمة بالحضرة فى الإسكندرية (ممارسة دعارة )، و" إ- أ- م" طالبة بمعهد الخدمة الاجتماعية ومقيمة بسموحة فى الإسكندرية ( ممارسة دعارة )، و" إ- ع- م " طالبة بمعهد الخدمة الاجتماعية ومقيمة بشارع 45 الإسكندرية ( ممارسة دعارة ) أثناء قيامهم بممارسة الرذيلة فى المسكن المشار إليه، وبحوزتهم مبلغ مالى ( 3310 ) جنيه و( 51 ) دولار أمريكى، وزجاجتين خمر، وقطعة لمخدر الحشيش، و( 9 ) هواتف محمولة، وبعض الملابس الخاصة بالمتهمين .

وبمواجهتهم، اعترفوا بمضمون ما تقدم، وأضافوا بحيازتهم للمواد المخدرة والخمور بقصد التعاطى، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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