طائرات القوات الموالية لحكومة شرق ليبيا تقصف متشددين فى درنة

>قالت القوات العسكرية الموالية لحكومة شرق ليبيا أمس الخميس إنها نفذت ليلا ضربات جوية على إهابيين متطرفين فى درنة بعد تقهقر تنظيم الدولة داعش من مواقع قريبة من المدينة.

وشهدت درنة صراعا ثلاثى الأطراف بين القوات الموالية لحكومة الشرق وجماعة إسلامية تعرف باسم مجلس شورى مجاهدى درنة ومتشددى داعش.

وسيطر مسلحون من الدولة داعش على المدينة إلى أن أجبرتهم قوات مجلس شورى مجاهدى درنة على الانسحاب فى يونيو الماضى، وهاجم الجيش الجماعتين.

وقال المتحدث العسكرى عبد الكريم صبرة إن الضربات الجوية التى وقعت أثناء الليل استهدفت مقاتلى مجلس الشورى بحى السيدة خديجة فى درنة وسجن بشر، ولم يعلق على الخسائر البشرية المحتملة.

وقال المتحدث باسم مجلس الشورى حافظ الضبع إن السجن كان بداخله مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش وأضاف أن الضربات لم تسبب أى أضرار أو خسائر بشرية.

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