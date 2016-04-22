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بعد إعلان "دعم مصر" أبو شقة ضمن مرشحيه للجان.. الوفد: لا ننتظر منحة من أحد

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بعد إعلان "دعم مصر" أبو شقة ضمن مرشحيه للجان.. الوفد: لا ننتظر منحة من أحد بعد إعلان "دعم مصر" أبو شقة ضمن مرشحيه للجان.. الوفد: لا ننتظر منحة من أحد
أكد حزب الوفد عدم صحة تنسيقه مع ائتلاف "دعم " أو المصريين الأحرار أو أى من الأحزاب فيما يخص انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك بعد أن أعلن ائتلاف "دعم مصر"، عن قائمة مرشحيه للجان النوعية بالمجلس ، وجاء من ضمن الأسماء المرشحة لرئاسة اللجان المستشار بهاء الدين ابو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية للوفد، والمرشح لرئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية.

وقال الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، فى بيان له اليوم الجمعة، إن الوفد يقدر جميع القوى السياسية لكنه لا ينتظر أن "يٌمنح" رئاسة أو وكالة أو أمانة سر أى من اللجان، مؤكداً أن ما يثار حول "اتفاقات" أو "موائمات" هو كلام لا أساس له.

وأضاف المتحدث باسم حزب الوفد، أن الوفد يخوض معركة الرئاسة على لجان الطاقة والتشريعية والإدارة المحلية، وفى الوكالة يستهدف التعليم والصحة والثقافة والإعلام والزراعة، وفى أمانة السر يستهدف الإسكان والشباب والرياضة والإدارة المحلية والصحة.

"دعم مصر" يعلن رسميا عن أسماء مرشحيه على اللجان النوعية بالبرلمان
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