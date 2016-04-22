رئيس "السكة الحديد" يشكل لجنة للتحقيق فى استيلاء قيادات على أملاك الهيئة

قرر اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد، تشكيل لجنة جديدة للتحقيق فى استيلاء بعض قيادات الهيئة على أملاك السكة الحديد، ووحداتها السكنية، وأثاث فيلات كوبرى الفردان بالإسماعيلية وأجهزتها الكهربائية.

وضمت اللجنة التى شكلها رئيس هيئة السكة الحديد بدلاً من اللجنة التى شكلها نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية أحد المتهمين بالاستيلاء على هذه الأملاك، ممثلين عن إدارات الشئون القانونية، والشئون المالية، وقطاع البنية الأساسية.

كان وزير النقل قد أمر بإجراء تحقيقات داخلية بهيئة السكة الحديد حول ما نشره "اليوم السابع" عن استيلاء قيادات السكة الحديد على أملاك الهيئة والوحدات السكنية المملوكة لها، وذلك بعد إحالته الملف وما نشرته الصحيفة من مخالفات وتعديات بعض قيادات السكة الحديد إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، على أن تجرى تحقيقات السكة الحديد بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة من أجل محاسبة المسئولين عن هذه المخالفات.

تقرير رسمى يكشف استيلاء قيادات "السكة الحديد" على أملاكها.. نائب رئيس الهيئة نقل أثاث 6 فيلات بالإسماعيلية لمسكنه.. وحصل على فيلا وشقتين.. والمحالون للمعاش يرفضون ترك الاستراحات

وزير النقل يحيل ملف استيلاء قيادات السكة الحديد على أملاك الهيئة للنيابة