زوجة المدون السعودى المسجون لا تزال "تأمل" أن يصدر عفو عنه

>قالت انصاف حيدر زوجة المدون السعودى رائف بدوى المسجون فى المملكة السعودية منذ 2012 الخميس انها لا زالت "تأمل" ان يعفو الملك سلمان عن زوجها.

وتظاهر عشرات الاشخاص الخميس فى مونتريال بدعوة من الفرع الكندى لمنظمة العفو الدولية للمطالبة بالافراج عن المدون السعودى وللتنديد بموافقة الحكومة الكندية على بيع مدرعات للسعودية.

وقالت حيدر اللاجئة فى الكيبيك مع اطفالها الثلاثة مخاطبة المتظاهرين "لدى أمل لأنكم معى".

وحكم على رايف بدوى فى نوفمبر 2014 بالسجن عشر سنوات وبالف جلدة بعد إدانته بتهمة "المساس بالدين الإسلامى".

وقالت بياتريس فوجرانت المديرة العامة للعفو الدولية فى كندا انها تريد من حكومة رئيس الوزراء جوستن ترودو "ان تتخذ موقفا علنيا" ازاء السلطات السعودية حتى تحرز قضية بدوى تقدما بشكل سريع.

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