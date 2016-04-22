دعم القيادة وراء نجاح الإماراتيات

أكدت معالي نورة الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن دعم القيادة وراء نجاح المرأة الإماراتية.

وأشارت معاليها في حديث مع محطة «سي إن إن» الأميركية من أبوظبي، إلى أنها تستمد الإلهام من أبويها أولاً، ومن النساء أمثال اللواتي كنّ بحضرتها أثناء مقابلة جمعتها بباقة من الشابات الناجحات للتحدث عن الأسباب التي تشكل مصدر إلهامهن.

دعم

وعن الأسباب التي تعزو الكعبي نجاحها إليها، قالت معاليها: تنطلق دعم القيادة والأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن الإمارات منذ نشأتها ركزت على رأس المال البشري.

وذكرت أن المرأة في الإمارات تتمتع بدعم قوي وهي الآن في أعلى المناصب الحكومية مشيرة إلى أن معالي الشيخة لبنى القاسمي وزير دولة للتسامح كانت أولى النساء الشاغلات لمنصب وزاري في الدولة، وقالت: كنت حينها لا أزال طالبة في المدرسة، وشكّل ذلك في حينه مصدر إلهام لي، وحتى والداي قالا إن ابنتهما يمكن أن تصل إلى ذلك المنصب يوماً.

وأشارت معالي نورة الكعبي إلى أن دستور الإمارات ضمن حق المساواة بين الجنسين.

مساواة

من جهتها أكدت سارة الأحبابي الطالبة في جامعة نيويورك أبوظبي، أن حاجة العالم ككل تكمن في ضرورة تمكين المرأة كما الرجل وهو ما حققته الإمارات.

وقالت منسقة التطوير في «إيميج نايشن»، سارة الصايغ: لم يكن هناك من تمييز إزاء ما يمكنني تحقيقه كامرأة لأنني أعرف منذ سنوات المراهقة أنه إذا حصلت على علامات جيدة، فإني سأحظى بمنحة دراسية من الدولة لأتابع الدراسة في الخارج، ولم يكن الأمر يوماً يتعلق بكوني فتاة أو شاباً، بل يرتبط بالمبدأ العام القائل إن من يبلِ حسناً يحظَ بالمساعدة، وبالفعل فإن ما يزيد على 70 بالمئة من عدد خريجي الجامعات في الإمارات من الفتيات.