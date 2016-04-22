«أفراح دبي» تزفّ 36 عريساً

شهد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، أمس، فعاليات حفل العرس الجماعي المشترك السابع «أفراح دبي» لموظفي (بلدية دبي، وهيئة الصحة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري)، حيث بلغ عدد العرسان المشاركين في هذا العرس 36 موظفاً، منهم 24 من بلدية دبي، و10 من صحة دبي، و2 من «خيرية دبي»، ممن يعملون في مكان العمل نفسه، إضافة إلى أزواج الموظفات اللاتي يعملن فيها، وأقيم الحفل في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي.

حضور

وحضر الحفل عدد من كبار الضيوف وأعيان البلاد والمسؤولين في الدوائر الحكومية بالإمارة، وأهالي العرسان، وعدد من وسائل الإعلام، حيث يأتي تنظيم هذا العرس الجماعي المشترك السابع من نوعه بين دوائر حكومة دبي تماشياً مع النهج الذي أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بترشيد الصرف في إقامة حفلات الزواج، والبعد عن المغالاة والإسراف اللذين يثقلان كاهل العرسان في مقتبل حياتهم الزوجية دون مردود إيجابي.

وقد كان الحفل في الموعد، حيث تم التحضير له ليكون فريداً من نوعه شكلاً ومضموناً، لتتخلله مجموعة من الفقرات الفلكلورية والأهازيج التراثية عن الأعراس، إضافة إلى بعض العروض. والجدير بالذكر أن عدد الموظفين المشاركين في العرس الجماعي المشترك من سنة 2009 حتى سنة 2016 بلغ 684 موظفاً وموظفة.

وكانت جهود التشاور بين دوائر حكومة دبي (بلدية دبي وهيئة الصحة، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري) قد تكللت بالاتفاق على تنظيم حفل جماعي مشترك لأعراس موظفيها تحت مسمى «أفراح دبي».

من جهته، قال المهندس حسين ناصر لوتاه، المدير العام لبلدية دبي، إن هذا الحفل يأتي انطلاقاً من سياسة الدولة الرامية إلى البحث عن السبل الكفيلة بخدمة شباب الوطن في المجالات كافة، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث يأتي تحقيقاً لأهداف حكومة دبي، للوصول إلى مجتمع متقدم يتمتَّع بمستويات عالية من المعيشة والرفاه، بغية ترسيخ عرى الأخوة والتكافل والتعاون في نسيج المجتمع، حيث دأبت بلدية دبي على إقامة حفل العرس الجماعي لموظفيها منذ 14 سنة، مساعدة لهم على تحمّل أعباء ومتطلبات تأسيس أسر مستقرة وسعيدة.

وذكر أن هذا الحدث يأتي تنفيذاً للمبادرة السامية لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس البلدية، لتشجيع الشباب المواطن على إقامة حفلات العرس الجماعي، بعيداً عن مظاهر التبذير والإسراف.