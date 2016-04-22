12 مليون متابع لمحمد بن راشد عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وصل عدد متابعي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى نحو 6 ملايين متابع، بينما تعدى إجمالي متابعي سموه على جميع وسائل التواصل الاجتماعي 12 مليون متابع على قنوات «تويتر» و«فيسبوك» و«لينكدن» و«غوغل بلس» و«إنستغرام»، وشهد عدد متابعي صاحب السمو زيادة متتابعة بلغت 370 ألف متابع جديد كل شهر في جميع قنوات التواصل الاجتماعي.

وتبلغ نسبة متابعي سموه على صفحة «تويتر» 49% من مجموع متابعيه في قنوات التواصل الاجتماعي، في حين يبلغ عدد متابعيه على على صفحة «فيسبوك» 3.3 ملايين متابع بنسبة 27% ومليون ونصف على «إنستغرام» ونحو 904 آلاف متابع على «غوغل بلس»، إضافة إلى صفحة مخصصة للقادة المؤثرين على «لينكد إن»، يبلغ عدد متابعيها نحو 634 ألف متخصص.

وأكد سموه في أكثر من مناسبة أن «الإعلام الجديد يعد وسيلة للتنمية، ووسيلة فعالة لاستخراج الأفكار، وتغيير الواقع عبر الابتكار، والتأثير في العقول والقلوب»، وأنه «من الحكمة استخدام الإعلام الجديد في بناء الحكمة».

ويولي سموه أهمية للإعلام الجديد كوسيلة فعالة للتواصل حيث تحظى بشعبية هائلة، وهو ما أكده التفاعل الكبير مع التطورات والأخبار المهمة التي كشف عنها سموه عبر صفحته على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، بما فيها الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، وتعيين حقيبة وزارية للسعادة وأخرى للشباب.

وكان أحدث تصنيف أصدره مجلس السياسات الرقمية التابع لمؤسسة «ديجيتال دايا» للاستشارات الاستراتيجية قد أشار أخيراً إلى أن عدد متابعي سموه ارتفع بمقدار مليوني متابع خلال عام 2015، ما أدى إلى تقدمه مركزين ضمن قائمة أكثر قادة العالم شعبية على «تويتر»، بحيث بات يحتل المركز الرابع عالمياً.

قيادي مؤثر

يعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من القياديين المؤثرين الأكثر متابعة في دولة الإمارات والشرق الأوسط وحتى على مستوى العالم، حيث ذكر تقرير لشركة «بيرسون ــ مارستيلر»، صدر في فبراير 2016، أن صاحب السمو حلّ في المركز السادس عالمياً، في قائمة زعماء العالم الأكثر متابعة على «إنستغرام»، كما حلّ سموه، وفقاً للتقرير نفسه، في المركز الرابع عالمياً من حيث تفاعل المتابعين مع ما ينشره سموه في حسابه.

كما جاء سموه في مرتبة «الشخصية القيادية الأكثر متابعة على فيسبوك»، في دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2016، عندما تعدى عدد متابعيه 3.1 ملايين عبر هذه المنصة، وفقاً لدراسة الشركة ذاتها.

ويحظى سموه بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً إلى تنوع الموضوعات التي يشاركها، وحداثتها ومواكبتها لما يحدث على الساحة العالمية، ولأهمية القضايا التي يطرحها، وكذلك لحرصه الدائم على التواصل في العديد من المناسبات.

كما يحرص سموه على إبقاء المتابعين على اطلاع على آخر مستجدات العمل الحكومي في الدولة، من خلال مشاركة قرارات مجلس الوزراء ونتائجها، وتوضيح تأثيرها في حياة المواطنين بعيداً عن الخطاب الحكومي التقليدي الرسمي.

قائد متواصل

ويعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، من أوائل القادة العرب الذين حرصوا على التواصل مع المجتمع عبر وسائل الاتصال الحديثة، وذلك انطلاقاً من رغبة سموه في التواصل مع فئة الشباب بشكل خاص عبر المنصات التي يوجدون فيها.