وزارة الكهرباء: انتهاء 95% من البرنامج السنوى لصيانة المحطات

أكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الانتهاء من البرنامج السنوى لصيانة محطات توليد كهرباء بنسبة 95% حتى الآن.

وأشار اليمانى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن إجمالى الوحدات التى تخضع لبرنامج الصيانة يبلغ 167 وحدة، وأن الوزارة تستهدف إنهاء أعمال الصيانة السنوية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء قبل الموعد المحدد لها فى 30 أبريل.

وقال اليمانى، إن أعمال الصيانة تتم بأسرع من الجدول الزمنى المحدد لها، ومن المتوقع الانتهاء منها نهاية مارس الجارى، وإن برنامج الصيانة بدأ فى سبتمبر الماضى، للاستعداد لفصل الصيف لتفادى حدوث أى أعطال فنية.

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