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احلام: حسين الجسمي وفايز السعيد الأكثر دعما لي بعد الأزمة

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الخميس 21-04-2016 22:28

كشفت المطربة أحلام عن سر امتناع عدد كبير من النجوم المصنفين فى دائرة أصدقائها عن دعمها، وأكدت أنها التزمت الصمت فور صدور قرار إيقاف البرنامج، ولم تطلب الدعم من أحد، وتتفهم موقف المقربين منها من نجوم الفن والاعلام ، فالموقف لم يسمح لأحد بالكلام.

واعترفت بأنها وجدت دعماً دائماً من مواطنيها المطرب حسين الجسمي والملحن فايز السعيد، ولكنها أكدت عدم لجوئها لطلب الدعم من أحد، كما وجهت الشكر للمطربة هند أول من كتبت دعما لها وقالت أنها لا تعرفها، كما شكرت النجمة وعد واعتبرتها بمثابة الشقيقة، وقالت في هذه الأزمات نعرف الصديق من العدو.

 

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